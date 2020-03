Altro che estate calda. Sarà la primavera a essere caldissima: il coronavirus cambia anche il calciomercato, e in particolare la questione prestiti e i tesseramenti 'temporanei'. Secondo quanto racconta La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero nomi grossissimi in ballo (e appetibili per tutti): si parte da Icardi e sfinisce con Ibrahimovic, e poi Nainggolan, Smalling, Mkhitaryan, Rebic, Caldara. E c'è un'ipotesi clamorosa: se lo stop si dilunga, obbligando i club a giocare anche oltre il 30 giugno, i contratti non avrebbero più valore. E ci vorrebbe una riscrittura, con una deroga speciale della Lega.