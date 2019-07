La Juventus, nel secondo giorno di ritiro, si trova a fare i conti con tre centravanti, tutti possibili titolari, e un'occasione da sfruttare in termini di trattative, potenzialmente favorevoli per costo e qualità. Insomma, il pane della Juve. Questo èper il club bianconero, un investimento con cui fare i conti, anche se prima urge risolvere le altre situazioni, più spinose. Prima Marioi due attaccanti della stagione 2018/19, che potrebbero trovare spazio altrove, in giro per l'Europa, tra Germania e Olanda; poi,rientrato alla base da poco e non convinto di voler lasciare Torino. Anzi, persuaso di voler restare alla Juve per giocarsi la maglia numero 9 nel ritiro pre campionato, con il "suo" Sarri in panchina. Un fatto apprezzato anche da molti tifosi, come hanno dimostrato ieri fuori dal J-Medical.