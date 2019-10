Wanda Nara, showgirl argentina, moglie e procuratrice di Mauro Icardi, attuale attaccante del Paris Saint-Germain, punzecchia l'Inter dagli studi di Tiki Taka dopo il ko nerazzurro contro la Juve: "Mauro di gol alla Juve ne ha fatto 8 in 11 partite...". La più classica dele stoccate, per lady Icardi. Che in estate, con la Juve, ha trattato. Eccome se l'ha fatto. Insomma: nessuna dose di interismo, semmai il contrario. Con Icardi sempre più dentro il Psg e nei pensieri di Tuchel: il Deby d'Italia l'ha pure visto a Milano, però da casa. Nessuna improvvisata a San Siro: un atto poco formale che però ha sancito quanto davvero conti oggi l'Inter per Maurito. Buone notizie per un eventuale futuro di mercato.