Mauro Icardi, futuro rebus. Per il centravanti dell’Inter è duello Juve-Napoli, ma i bianconeri sembrano in vantaggio, per un motivo. Lo spiega Ciro Venerato alla Domenica Sportiva: “Icardi ha un accordo con la Juventus, il Napoli non riesce a pareggiare l’offerta. I bianconeri hanno offerto 7,5 milioni, il Napoli è fermo a 6,5 milioni. Quello più vicino è sempre James Rodriguez”.