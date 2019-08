Mauro Icardi è in guerra con l'Inter. L'attaccante argentino ha fatto causa al club nerazzurro , chiede reintegro e un milione e mezzo di danni. Come riporta Sky Sport, l'Inter ha fatto filtrare la notizia dopo che Icardi ha detto di no anche all'offerta del Monaco. La Juve resta uno scenario anche se i bianconeri(altrimenti andrebbe poi in scadenza).