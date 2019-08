I giorni caldi di Icardi. Roba che ormai se ne parla tutti i giorni e per tutto il giorno. Mauro all'Inter è diventato un separato in casa ingombrante, dopo aver vissuto un'esperienza meravigliosa e allo stesso tempo complicata. Poi è finita. In modo sicuramente anormale, ma consapevoli di aver dato tutto. E ora? Ora la Juve, almeno nelle intenzioni del giocatore. Altrimenti resta il Napoli, o addirittura la permanenza in nerazzurro per andarsene a zero, seppur con un anno di fatto perso.



LA SITUAZIONE - Il Napoli, come racconta La Gazzetta dello Sport, è pronto a mettere sul piatto 65 milioni di euro. Può inserire pure Milik per abbassare la parte cash, anche se con il possibile arrivo di Sanchez non si sposa alla perfezione. Resta pure la piccola possibilità di uno scambio clamoroso di fine mercato con Dybala, ma intanto ha congelato Llorente, altro ex Juve che Marotta conosce bene. Mentre Mauro aspetta e spera. Soprattutto che la Juve risolva questione esuberi, e che poi convinca i nerazzurri.