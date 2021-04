Mauro Icardi ha già prenotato un posto in prima fila per il mercato estivo. La voglia di puntare su Kean e la possibilità di trarre un tesoretto da investire in altri modi (rinnovi di Neymar e Mbappé) starebbero spingendo il Paris Saint-Germain a mettere in vendita l’argentino, da tempo accostato alla Juventus. Fabio Paratici continua a monitorare la sua situazione essendo l’ex Inter un suo pallino, e non è da escludere che un possibile assalto possa comprendere nella trattativa anche Paulo Dybala, il cui futuro resta un rebus. A riportarlo è Tuttosport.