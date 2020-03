3









Eppure, Icardi può tornare. In Italia, almeno. Non necessariamente all'Inter. Fino a dicembre, la storia d'amore col Psg sembrava passionale e di successo. Cos'è successo, poi? E' tornato Cavani, e l'uruguaiano ha saputo cavalcare l'onda del momento a suon di gol. Per Maurito solo panchina e l'esempio più impattante è la panchina nei 180 minuti contro il Borussia Dortmund. In Francia ora è tutto fermo, ma entro fine maggio il Paris deve comunque decidere cosa fare dell'attaccante argentino: 70 milioni per il suo riscatto. Edi è in procinto di lasciare, ma Tuchel non è mica sicuro di sostituirlo con l'ex capitano nerazzurro.



LA CLAUSOLA - Secondo il Corriere dello Sport, però, esiste un giallo clausola: se il Psg decidesse di esercitare il riscatto, cosa potrebbe fare comunque Maurito? Secondo l'entourage dell'attaccante, esisterebbe una clausola che consentirebbe a Icardi di opporsi. Un esempio: Salah alla Fiorentina nel 2015, il gran rifiuto che lo consegnò alla Roma. L'Inter nega l'esistenza di questo cavillo, sostenendo che un esito positivo del riscatto costringerebbe Icardi a sbarcare definitivamente in Francia. Staremo a vedere, insomma. Intanto, la Juve osserva interessata. Ma anche ben consapevole che un eventuale arrivo del 18 parigino sarebbe solo previo riscatto di Leonardo. Con l'ex uomo mercato del Milan, infatti, i rapporti sono ottimi; con Marotta, invece, tutto tace.