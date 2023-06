Quale futuro per Mauro Icardi? Ne parla calciomercato.com. La Juve, se dovesse riuscire a piazzare sia Vlahovic che Milik un colpo praticamente a gratis e sfruttando i vantaggi del decreto crescita potrebbe pensarci, ma anche la Roma, che Icardi avrebbe considerato in caso di Champions League, non è del tutto fuori dai giochi. Più lontano il Napoli, che si avvicinò a lui all'epoca dell'Inter, ma che se dovesse salutare Osimhen punterà su profili più di prospettiva. Mentre per il Milan, non è una priorità per costi dell'ingaggio ed età.