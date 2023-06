La Roma è alla ricerca di un sostituto di Abraham, oggi operato e destinato a restare ai box a lungo. Tra i nomi che circolano c'è quello di Mauro. L’ex giocatore dell’Inter viene da una stagione ottima al Galatasaray, dove ha collezionato 26 reti e 7 assist in 29 partite. Di proprietà del PSG, secondo ‘Tyc Sports’, l'argentino non resterà a Parigi e i giallorossi sembrerebbero intenzionati ad offrire 8 milioni di euro per il suo ritorno in Italia.