Mauro Icardi ha lasciato il ritiro di Lugano "di comune accordo con l'Inter" per rientrare alla Pinetina dove svolgerà allenamenti personalizzati . Secondo quanto riportatuttavia, la scelta di allontanare l'attaccante argentino dal ritiro svizzero è figlio solo della società che ha comunicato al giocatore la sua volontà nella giornata di ieri. Icardi, riporta Repubblica, non ha preso per niente bene la decisione dei nerazzurri tanto da aver sbottato dicendo: "​Resto qua due anni, prendo lo stipendio e non mi muovo".In tutto questo la Juve osserva interessata. I bianconeri sperano di acquistare Icardi a prezzi vantaggiosi già in questa sessione di mercato anche perché sanno di essere la destinazione preferita del calciatore. Maurito ha una clausola da 110 milioni di euro valida solo per l'estero ma il suo valore si è almeno dimezzato a la Juve vuol prenderlo ma solo alle sue condizioni. L'Inter è ovviamente disposta a cederlo ma non ha fretta di farlo, tantomeno alla Juventus. La variabile impazzita potrebbe essere proprio Icardi che ora, forse, potrebbe puntare i piedi per fare un dispetto all'Inter.