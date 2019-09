Mauro Icardi è fuori forma. Per l'attaccante argentino, che con gli altri non convocati in Nazionale è rimasto a Parigi per allenarsi, è arrivata oggi una seduta individuale, alla prima volta con la maglia del Paris Saint-Germain. Icardi, infatti, non ha partecipato alla partitella di allenamento contro la formazione Primavera, ma ha lavorato duramente in palestra, prima di aumentare i ritmi di allenamento. L'obiettivo di Thomas Tuchel è quello di averlo a disposizione per l'esordio in Champions League contro il Real Madrid.