La categoria dei procuratori cambia spesso le proprie regole di accesso. Così, dopo aver ricevuto la deroga per esercitare la professione in via temporanea, anche Wanda Nara potrebbe sostenere il tanto agognato esame per diventare agente a tutti gli effetti. Come riporta Il Corriere dello Sport, infatti, la moglie/procuratrice potrà curare gli interessi di Icardi fino al 31 dicembre: dopo la scadenza, sarà necessario avere il patentino ufficiale, pertanto, Wanda dovrà mettersi sotto con l'esame professionalizzante. Al momento, il suo telefono resta bollente, con Paratici, Giuntoli e Petrachi sempre in allerta per scoprire le evoluzioni sul futuro di Icardi.