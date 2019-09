Mauro Icardi si è trasferito al PSG proprio nell'ultimo giorno di mercato. Via in prestito gratuito dopo aver rinnovato il contratto con l'Inter, il club francese, se vorrà, potrà riscattarlo tra un anno per 70 milioni di euro. Contratto faraonico per Maurito che sotto la Tour Eiffel guadagnerà 7 milioni più bonus alla prima stagione, 10 milioni all'anno bonus compresi in caso di riscatto. L'Inter e Marotta sono felici così, la Juve, che aveva messo Maurito in cima alle proprie preferenze per rinforzare l'attacco, un po' meno. IL RETROSCENA - Come riporta Calciomercato.com, l'idea della Juve era chiara: non cedere Dybala all'Inter, ma provare l'assalto a Icardi appena dopo aver ceduto Paulo al Paris Saint-Germain stesso nel caso in cui avesse venduto a sua volta Neymar. La prima proposta del PSG per l'attaccante argentino sarebbe stata di 60 milioni di euro più dieci di bonus ma il fax da Parigi in direzione Continassa non è mai partito perché Neymar è rimasto lì dove è sempre stato, al PSG, dove ritroverà Mauro Icardi, sogno dell'estate bianconera che non si è mai materializzato. Dybala invece è rimasto alla Juve per la felicità dei tifosi bianconeri, ora sta a lui ritagliarsi il suo posto da titolare nella Juve.