Il futuro di Mauro Icardi resta ancora avvolto nel mistero, con la Juventus che aspetta sullo sfondo cercando di capire cosa faranno Inter e Psg. Infatti, i parigini vorrebbero riscattare il centravanti argentino, ma hanno tempo solo fino a fine del mese di maggio per riuscire a strappare uno sconto sui 70 milioni pattuiti con i nerazzurri. Dal canto suo, l'entourage di Icardi sta lavorando per assicurare una squadra all'argentino, considerando appunto che il ritorno all'Inter resta l'ipotesi da scongiurare. Per questo, i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per le sorti di Icardi.