Mauro Icardi, attaccante del PSG e obiettivo della Juventus, è intervenuto in diretta al Grande Fratello Vip, ieri sera su Canale 5. L'attaccante argentino ha fatto capolino durante un collegamento tra lo studio e la moglie/agente Wanda Nara. Pupo, noto tifoso della Fiorentina, ha subito preso la palla al balzo: 'Vieni alla Fiorentina!', gli ha detto. Pronta la risposta di Wanda Nara, questa volta molto diplomatica: "Non parliamo di calcio".La Juve ha messo nel mirino ormai da diversi anni il sudamericano e se il PSG lo riscattasse dall'Inter per 70 milioni i bianconeri tenterebbero l'assalto.