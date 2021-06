La Gazzetta dello Sport spinge forte sull'ipotesi Pjanic e in prima pagina titola: "Allegri vuole riavere Pjanic e riaccende Dybala Morata". L'idea, quindi, è che Cristiano Ronaldo possa non fare parte dei piani del tecnico toscano.



CR7 è protagonista anche del taglio alto della prima pagina del Corriere dello Sport: "Ronaldo scegli tu". In questo caso, ad essere rilanciata è la pista Paris Saint-Germain. Con la suggestione che il portoghese possa giocare al fianco di Neymar e diventare uomo immagine del Qatar.



L'apertura in prima pagina di Tuttosport è dedicata agli incontri, cominciati ieri, tra Allegri, i suoi stretti collaboratori e la dirigenza della Juventus. A partire da oggi, le parti dovrebbero iniziare a lavorare insieme sulle strategie di mercato per affrontare la sessione estiva. Tra i nomi, per l'attacco bianconero, tornano prepotenti Icardi e Vlahovic.