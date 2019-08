Mauro Icardi è stufo di allenarsi a metà, ma non solo. Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, l'attaccante argentino non accetta più di essere escluso dalle partitelle e dal lavoro tattico di Antonio Conte e per questo, in settimana, Wanda Nara, chiederà ufficialmente il reintegro in gruppo. C'è da capire se lo farà con una richiesta verbale oppure scritta, tramite avvocati. Quel che è certo, però, è che sia l'agente e moglie del calciatore che lo stesso ex capitano dell'Inter hanno capito che la storia con i nerazzurri è terminata e anche per questo Maurito ha lanciato un ultimatum alla Juventus.



SETTE GIORNI - Secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, Icardi ha dato sette giorni di tempo alla Vecchia Signora per tentare l'affondo. I bianconeri restano la destinazione preferita dell'attaccante dell'Inter che però è stanco di rimanere ai margini e vuole tornare di nuovo protagonista. Se la Juve non su muoverà, allora ascolterà le proposte di Napoli e Roma. La Juve è avvisata, il tempo scorre.