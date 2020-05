Mauro Icardi e quella clausola anti-Serie A. Che tradotta significa anti-Juve. I bianconeri hanno messo da tempo gli occhi sull'argentino, ma negli accordi tra Inter e Psg che stanno lavorando per la permanenza del giocatore a Parigi c'è un accordo secondo il quale se Icardi dovesse tornare in Italia, i francesi dovranno pagari altri 15 milioni all'Inter oltre al prezzo del cartellino (potrebbero trovare l'accordo intorno ai 60/65 milioni di euro). L'Inter quindi le proverà tutte per evitare il trasferimento di Mauro Icardi alla Juve