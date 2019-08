A tre giorni dall’inizio della Serie A, in casa Juve tiene banco la situazione relativa agli attaccanti. Ancora troppo affollato il reparto avanzato bianconero per permettersi nuovi investimenti, nuovi ingaggi e nuovi arrivi. Prima di qualsiasi mossa vanno sistemate le posizioni di almeno due giocatori tra Dybala, Mandzukic ed Higuain. Nel frattempo Mauro Icardi continua ad aspettare. Come riporta il Corriere dello Sport, il centravanti nerazzurro si è promesso a Madama dallo scorso marzo quando era in pieno atto la crisi tra il giocatore e l'Inter. L’argentino vuole mantenere fede a quella promessa ed attende le mosse della Juve. Nel frattempo ha rifiutato la Roma, il Monaco ed ha messo in stand by il Napoli che ha offerto 65 milioni per il suo cartellino (offerta accettata dall'Inter). Attende ed è serenissimo, conoscendo già il quale sarà il finale di questa intricata vicenda.