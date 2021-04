L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Mauro Icardi, spesso accostato alla Juventus: “Grazie all’intuizione di Beppe Marotta nella trattativa con Leonardo, l’Inter potrebbe incassare pure il bonus da 15 milioni legato al suo ritorno in Italia: una “tassa” voluta a suo tempo dall’amministratore delegato per scongiurare il gioco delle tavolette sull’asse Parigi-Torino a discapito dell’Inter. Nonostante poi la teoria non sia stata suffragata da fatti (il Psg ha confermato Icardi), l’esplosione di Kean, l’intoccabilità di Neymar e Mbappé e le solite lune di Maurito, hanno contribuito a rimettere sul mercato l’argentino e a rendere nuovamente di attualità l’ipotesi di uno scambio con Dybala”.