Juventus e Psg stanno provando davvero a mettere in piedi lo scambio tra Paulo Dybala e Mauro Icardi. E secondo Tuttosport l'operazione potrebbe andare in porto anche per ricucire i rapporti dopo lo strappo dovuto alle diverse vedute sulla Superlega. ​Secondo Calciomercato.com nei prossimi giorni è previsto un incontro per fare il punto della situazione. ​Difficilmente la Juve investirà 50 milioni cash in periodo di Covid, per questo si sta studiando la formula che possa accontentare entrambi i club.