Mauro Icardi vuole soltanto la Juventus. Sono questi giorni decisivi per il suo futuro: mentre i compagni dell'Inter sono in campo in Asia per l'International Champions Cup, l'argentino è volato a Ibiza insieme alla moglie e agente Wanda Nara, ma nei suoi pensieri c'è la maglia numero 9 dei bianconeri, rimasta al momento senza padrone. Secondo quanto riportato da Spot Mediaset, Icardi avrebbe rifiutato il trasferimento all'Arsenal, che voleva intavolare uno scambio con Pierre-Emerick Aubameyang. Il suo entourage, però, ha imposto una deadline: aspetteranno fino al 10 agosto, poi non ci sarà più soltanto la Juventus sul piatto.