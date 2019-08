La Juve vuole Icardi, Icardi vuole la Juve. In mezzo ci sono Inter e Napoli, con le loro volontà. Sì, perché gli azzurri nella figura di Aurelio De Laurentiis chiamano Marotta spesso e confermano la voglia di investire in Icardi e avanzano con fiducia in questi ultimi giorni di mercato. Ma la Juventus frena l'affare, ecco perché.



Come scrive il Corriere dello Sport: "La Juventus vorrebbe Icardi, certo che lo prenderebbe, però adesso ha tanti, troppi contratti da «smaltire», una priorità che distrae. Ma c’è una parola (una promessa) fatta da Paratici in epoca non sospetta a Wanda Nara e che rimane lì, in vita, e fino a quando sarà possibile: gli spifferi, ne esistono in ogni angolo della terra, indicano come sabato prossima la deadline bianconera o perlomeno quella scadenza oltre la quale l’argentino e signora riterranno di dover, per rispetto, verificare quanto ancora sia possibile considerare praticabile la pista bianconera”.