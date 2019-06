Mauro Icardi alla Juve, ma a una condizione. L’Inter vuole e deve cedere il suo ex capitano, ma i bianconeri non hanno intenzione di fare follie per portarlo a Torino. Svalutato nel corso dell'ultima stagione, infatti, il bomber nerazzurro può partire anche se le pretendenti ai prezzi attuali (60 milioni di euro) non sembrano moltissime. C'è la Juventus, come detto, con Paratici che è un suo estimatore e che ha un piano chiaro: aspettare che l’Inter sia con le spalle al muro e puntare sulla volontà di Icardi, così da poter presentare un’offerta al ribasso. Occasione a prezzo di saldo, visto che l'idea per lo scambio con Dybala non sembra convincere l'ambiente bianconero.