Come riportato da SportMediaset, Mauro Icardi avrebbe lanciato un messaggio chiaro alla Juventus. Il centravanti argentino, infatti, ha chiesto alla dirigenza bianconera di non andare oltre il 10 agosto con la trattativa: entro e non oltre, quindi, altrimenti le intenzioni di Icardi potrebbero cambiare, con il Napoli che tornerebbe in netto vantaggio nelle sue preferenze.