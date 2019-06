Mauro Icardi è sempre più lontano dall'Inter. L'arrivo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra ha di fatto chiuso le porte a una sua possibile permanenza e la Juventus è sempre in pole per il suo acquisto. L'affare con i bianconeri, però, non è dei più semplici. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, in caso di mancata cessione entro il prossimo 30 giugno, l'Inter potrebbe addirittura non convocare Icardi per il ritiro di Lugano né per la successiva tournée in Cina, lasciandolo alla Pinetina. Una scelta che, di certo, manderebbe su tutte le furie l'agente Wanda Nara, pronta a trattare la cessione.