più Cristiano Ronaldo? Sì, si può. La nuova Juventus di Massimiliano Allegri sogna in grande, e secondo quanto racconta SportMediaset l'argentino può essere l'acquisto in attacco per completare il reparto offensivo; indipendentemente da quello che deciderà CR7. La Juve infatti è alla ricerca di una quarta punta da aggiungere a Morata per il quale è stato appena rinnovato il prestito, Dybala col quale si tratterà il rinnovo e appunto Ronaldo, in attesa di capire il suo futuro. Il quarto attaccante potrebbe essere Icardi, per un reparto stellare.