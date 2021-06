Quando la Juventus cedette Medhi Benatia all'Al-Duhail, vennero multati sia il club bianconero che quello qatariota: la Fifa sanziona infatti le clausole che vietano il successivo trasferimento del giocatore in un'altra squadra. Nel caso di Benatia, c'era un veto al trasferimento in Inter, Milan, Lazio, Napoli e Roma. 40mila franchi alla Juve, 20mila all'Al-Duhail.



Una situazione analoga sta accadendo per quanto riguarda il passaggio di Mauro Icardi dall'Inter al Paris Saint-Germain, firmato a settembre 2019. In quel caso era stata inclusa una clausola che scoraggiava la cessione a qualsiasi club italiano nel 2020 (cosiddetta "clausola anti-Juve"). Ebbene, la Fifa ha multato il PSG per 10mila franchi svizzeri. E l'Inter? Calciomercato.com se lo sta ancora chiedendo: perché ancora non c'è notizia di una sanzione verso il club nerazzurro, come invece avvenne alla Juventus per Benatia?