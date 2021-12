Mauro Icardi è perennemente un centravanti accostato alla Juventus in sede di mercato. E a maggior ragione lo è in un periodo nel quale si parla tanto del futuro di Alvaro Morata e dei problemi dei bianconeri a segnare. Lo stesso Icardi si diverte ad alimentare i rumors con questa foto su Instagram, in cui chiede ai suoi followers: "Bianco e nero o a colori?"

Il riferimento cromatico alla Juve sembra abbastanza chiaro...