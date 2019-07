Il bilancio del primo mese di mercato della Juventus è assolutamente positivo. Nel giro di quattro settimane, i bianconeri hanno piazzato colpi importantissimi in ogni reparto, dalla difesa al centrocampo. Solamente l'attacco, per ora, è rimasto intatto, privo di lampi folgoranti. Sicuramente, le principali novità riguarderanno l'adattamento all'idea di gioco di Maurizio Sarri, con l'avvicinamento di Cristiano Ronaldo alla porta. Tuttavia, ci sono già due grandi obiettivi per i quali la Vecchia Signora è pronta a dare battaglia fino in fondo: Federico Chiesa e Mauro Icardi.



VENDITE – Ma per potersi muovere, la Juve deve necessariamente fare cassa. Vendere per comprare: un dogma necessario sia dal punto di vista economico che per quanto riguarda lo spazio all'interno della rosa. Un attacco eccessivamente numeroso non serve all'allenatore. Il primo indiziato a partire è Gonzalo Higuain: la Roma è in pole position, ma l'argentino non vuole lasciare Torino. Non è da escludere un possibile rinnovo, nell'attesa di offerte migliori. In partenza anche Mario Mandzukic, desideroso di mettersi alla prova in altri contesti e convinto di essere arrivato alla fine del ciclo bianconero. Resta in bilico anche la posizione di Paulo Dybala: l'argentino è stato formalmente riconfermato, ma non è da escludere la scelta della società di impiegarlo come contropartita per arrivare a Icardi o al sogno Pogba. Pure Moise Kean e Douglas Costa possono partire. Per il primo l'addio è un'opzione piuttosto difficile da realizzare ed avverrebbe solo in caso di una super offerta. Il secondo, invece, è stato ripescato da Sarri ed ha scelto di rimanere. La Juve sembra orientata verso una conferma, ma le sirene del mercato sono imprevedibili.