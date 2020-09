Mauro Icardi alla ricerca del gol. Dopo lo stop forzato per positività al Covid, l'attaccante argentino è tornato in campo con il PSG contro Metz e Nizza, senza però trovare la via della rete. Tornano dubbi sul suo rendimento, dubbi già emersi durante il percorso europeo post-lockdown e che potevano anche cambiare il suo futuro negli scorsi mesi. A rivelare il retroscena è l'edizione odierna de L'Equipe: Thomas Tuchel non era convinto di voler riscattare Icardi dall'Inter, ma il direttore sportivo Leonardo ha ritenuto che aver potuto abbassare di 15 milioni di euro la cifra pattuita nel 2019 con i nerazzurri fosse un'opportunità da cogliere, convincendo così anche il tecnico dei parigini.