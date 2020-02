Mauro Icardi, Angel Di Maria e Edinson Cavani sono finiti nel mirino dei tifosi del Psg. Come riporta Gazzetta.it, i tre sono stati immortalati da alcuni scatti pubblicati su Instagram, durante la festa di compleanno di Maurito. Il problema, è che le celebrazioni alquanto scatenate sono arrivate nella serata della sconfitta in Champions contro il Borussia di Haaland. Così, dopo il party di Neymar a due giorni dalla partita di un mese fa, che fece infuriare Tuchel, i tifosi si sono imbizzarriti sui social, vedendo tra le foto di alcuni invitati immagini non rassicuranti (come Cavani a torso nudo scatenato). Chissà che questo non possa influire definitivamente sul futuro di Icardi, cercato dalla Juve...