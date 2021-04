"Parigi è Parigi, città semplicemente meravigliosa: lì sta benissimo, ultimamente un po’ in meno in campo dove forse concluderà la stagione più deludente della propria carriera". Inizia così l'analisi della Gazzetta dello Sport sul momento che sta vivendo Mauro Icardi nella capitale francese. Una stagione difficile per lui, che pensa anche al futuro. E le voci sul mercato lo portano vicino alla Juve, come spesso accade. La domanda è chiara: dove va? Se lascia il Psg (ha un contratto valido fino al 2024) ha come priorità il ritorno in Italia: Mauro ama l’Italia e spera in un top club, come titola la Gazzetta avrebbe già "in agenda incontro con la Juve...".