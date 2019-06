Il Napoli dice "no" a Mauro Icardi. Il centravanti argentino è in uscita dall'Inter e, fra i club italiani che hanno sondato il terreno negli scorsi giorni, c'è anche quello di Aurelio De Laurentiis. Lo stesso De Laurentiis, intercettato da un giornalista, ha negato però l'ipotesi di un arrivo di Icardi alla corte di Ancelotti: "Non lo compro", assicura il presidente azzurro.



JUVE IN ATTESA - I prossimi giorni saranno decisivi per il futuro di Icardi, con un faccia a faccia in programma tra la dirigenza e la moglie-agente del giocatore Wanda Nara. Alla finestra c'è la Juventus, che non ha mai nascosto l'interesse per Maurito e attende un segnale per affondare il colpo: in Italia, i bianconeri sono la (sola) destinazione gradita allo stesso centravanti, che ha ribadito la volontà di rimanere all'Inter ma potrebbe essere costretto ad alzare bandiera bianca.