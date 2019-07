Mauro Icardi al centro del mercato Inter... e della Juve. I nerazzurri spingono per una cessione del giocatore, rapida e più onerosa possibile, per investire quei fondi nell'assalto a Lukaku e Dzeko. Secondo Sky Sport, la Juve è ancora avanti e i bianconeri si sono mossi con il blitz di Paratici a Ibiza per bloccare il numero 9. La Juve avrebbe chiesto al bomber di resistere ad altre tentazioni, rifiutando la cessione, in modo tale da poter presentare un'offerta al ribasso dopo aver ceduto i propri esuberi.