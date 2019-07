Mauro Icardi blocca il mercato dell'Inter. L'attaccante argentino è un freno a mano sugli acquisti del club, con la Juventus sempre sulle sue tracce e lui che ha rotto definitivamente con l'Inter, nonostante i tentativi di rientrare in gruppo. La società lo ha messo alla porta, ma un accordo con un altro club non c'è e così fa da tappo ai possibili acquisti di Dzeko e Lukaku, che Suning ancora non autorizza senza una cessione.



Ecco perché all'Inter è rientrato George Puscas, tornato dal prestito al Palermo, che prenderà parte alla tourné e in Asia. Intanto, Icardi questa mattina si è presentato regolarmente ad Appiano Gentile per l'allenamento, a bordo - spiega SportMediaset - di una lamborghini nerazzurra.