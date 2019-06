Mauro Icardi alla Juventus? Il tormentone estivo torna prepotentemente di moda in seguito al presunto avvistamento dell’attaccante argentino a Torino insieme alla moglie-agente Wanda Nara. Una comparsata non confermata dai diretti interessati ma che, come scrive Il Corriere di Torino, potrebbe essere indicativa della ripresa delle trattative tra le due parti. I bianconeri stanno cercando un rinforzo per il proprio reparto avanzato e Maurito sembra il profilo giusto per aumentare la qualità e tentare con maggiore convinzione l’assalto alla Champions nella prossima stagione. Dal canto suo, Icardi sembra aver preso consapevolezza della decisione dell’Inter di puntare su altri giocatori nel suo ruolo, assecondando così le richieste del tecnico Antonio Conte. PIANO – La Vecchia Signora ha le idee ben chiare su come muoversi. Niente follie per l’argentino, ma un piano preciso, con pochi fronzoli. I bianconeri non intendono superare i 65 milioni di euro, la cifra massima che sarebbero disposti ad offrire all’Inter per il cartellino del giocatore. Sembra tramontare definitivamente lo scambio tra Icardi e Paulo Dybala: la Juve preferirebbe non inserire il proprio gioiello in una simile trattativa e lo stesso numero 10 non spinge per partire. Da un punto di vista del ruolo in campo a far posto a Maurito dovrebbero essere invece Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain, i principali candidati a lasciare Torino nel corso della sessione di mercato estiva.