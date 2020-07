Mauro Icardi ha toccato l'argomento Champions League in un'intervista a France Football: "Mi sono reso conto il giorno del sorteggio che dalla nostra parte nessuna squadra aveva vinto la Champions, mentre dall'altra parte praticamente l'hanno vinta tutti. Ma attenzione, perché le squadre nella nostra parte del tabellone hanno tutte la nostra stessa ambizione, vale a dire vincere finalmente questo titolo e cambiare il corso della storia. Negli ultimi anni la squadra ha fallito in Champions e siamo tutti molto concentrati per fare bene". Tra le squadre "dell'altra parte del tabellone" c'è la Juventus, attesa da un'altra squadra francese, il Lione.