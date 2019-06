Il matrimonio tra l’Inter e Mauro Icardi sembra arrivato ai titoli di coda. Non è un mistero che i rapporti tra le due parti si siano deteriorati drasticamente durante la stagione ed il nuovo tecnico Antonio Conte ha già ribadito di non essere interessato ad allenare l’attaccante argentino. Condizioni che mettono il numero 9 alla porta, prossimo a lasciare i nerazzurri. Tuttavia, secondo quanto riportato da Repubblica, potrebbe essere lo stesso Icardi a chiedere di salutare l’Inter. La chiave sarebbe un’azione legale contro la società nerazzurra per mobbing, con la richiesta al collegio arbitrale di rescindere il contratto che lo lega ai milanesi fino al 30 giugno 2021. Una scelta che, in caso di verdetto favorevole, befferebbe l'Inter, costretta a privarsi del proprio giocatore a parametro zero. La Juventus tiene sotto controllo la situazione.