Icardi ha un piano. Uno preciso. Uno quasi da serie tv. Mauro vuole lasciare l'Inter, e vuole farlo subito. Eppure non ha tutta questa fretta. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, i tempi che si allungano creano problemi solo ai nerazzurri e quindi a Marotta. Paratici ha detto al giocatore di non forzare, di aspettare il momento giusto. E' diventata una seria guerra di nervi. E questo preoccupa l'Inter, che non può regalare ad Antonio Conte i centravanti che voleva dal calciomercato. Ossia Dzeko e Lukaku. La Juve aspetta e si gode lo spettacolo. E il Napoli, che si sta facendo sotto per il numero nove, al momento non rappresenta una concreta minaccia.