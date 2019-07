Il Napoli prova a sorprendere la Juventus sulla strada che porta a Mauro Icardi sul mercato. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, l'attaccante argentino avrebbe aperto al trasferimento nel club azzurro e Aurelio De Laurentiis ha aperto alla possibilità di mettere sul piatto una base di 7 milioni di euro netti a stagione per quanto concerne l'ingaggio, con eventuali bonus da aggiungere per salire verso i 9-10 richiesti dal calciatore e dal suo agente, Wanda Nara. I bianconeri sono avvisati: per Icardi c'è anche il Napoli, che ha i favori dell'Inter nell'affare in questione.