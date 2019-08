Due squadre su Mauro Icardi, Juventus e Napoli, con l'Inter a fare da arbitro della questione. Tre protagoniste, che lo saranno in campo, ma lo sono ora soprattutto sul mercato, con una telenovela da risolvere in una settimana. Come spiega Tuttosport, nel weekend è cambiato qualcosa: la Juve è interessata, il Napoli ben indietro, ma la dirigenza nerazzurra - novità - sarebbe ora maggiormente disposta ad aprire nuovi dialoghi con la Juventus per una trattativa. L'APERTURA - La moglie agente Wanda Nara a Tiki Taka si è espressa così: "Meglio il Napoli o la Juventus per Mauro? Un attaccante di 26 anni che ha già segnato 124 reti sta bene in qualsiasi squadra. In questi mesi ho portato a Mauro molte offerte e lui ha rifiutato proposte a cui nessuno avrebbe mai rinunciato, ma decide lui e io non posso puntargli un’arma alla testa. Per me resta all’Inter". Ma a discapito di queste parole, qualcosa può cambiare e avvicinarlo alla Juve. Molto dipenderà dall'affare Dybala, con i soldi dalla cessione della Joya la Juve potrebbe chiudere. Un affare da almeno 60 milioni, con una settimana tutta da vivere.