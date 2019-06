Le vacanze sono quasi finite per Mauro Icardi, ma la situazione per il suo futuro all'Inter è tutt'altro che definita. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante argentino andrà in ritiro a Lugano al seguito di Antonio Conte e della squadra nerazzurra, perché Steven Zhang non vuole correre rischi di una svalutazione eccessiva. Beppe Marotta, però, deve assolutamente cedere Icardi per poter chiudere il colpo Romelu Lukaku, richiesto da Conte, con il Manchester United. E la Juventus rimane in pole per Maurito.