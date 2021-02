Alla versione francese di ELLE, Mauro Icardi ha parlato di Wanda e dello stile 'di famiglia': "Mi piace la moda in generale e mi sento a mio agio quando devo fare dei servizi fotografici. Di solito indosso abiti in stile casual, pantaloni da esterno per stare comodo. Ma ovviamente dipende dalla giornata e dall’occasione. In generale sono molto classico, si può essere eleganti con disinvoltura, mi piacciono i vestiti piuttosto scuri. Stilista preferito? Non ho uno stilista preferito. Quando mi piace qualcosa, lo uso, non guardo necessariamente il marchio. In che modo mia moglie Wanda influenza lo stile? Mia moglie ama la moda. È un’appassionata. Va sempre alla ricerca delle ultime novità, lavora anche con grandi marchi. Le piace il mio stile perché le piace che mi vesta in uno stile classico. Non mi separo mai da abiti comodi. Indosso spesso dei berretti. Non faccio molta attenzione a come si vestono gli altri calciatori. Ma se mi chiedete che giocatore ammiro quanto a stile quello è David Beckham, credo sia un’icona della moda nel mondo del calcio".