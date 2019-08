Per Icardi, l'unica opzione alternativa rimasta in piedi conduce a Napoli e alla formazione allenata da Carlo Ancelotti che, dopo la corte di De Laurentiis a Wanda, si è speso in prima persona per convincere l'attaccante a sposare questo progetto. L'entourage di Maurito ha aperto alla proposta economica del club azzurro e, qualora non si registrassero passi in avanti significativi della Juve nei prossimi giorni, potrebbe prendere seriamente in considerazione questo piano B. Al momento, tutte le offerte recapitate da De Laurentiis all'Inter sono state rispedite al mittente, ma con l'inserimento di Milik nell'affare questa pista può decollare.