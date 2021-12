"Ciao Mau, se vuoi che ti perdoni, parli qui per la prima volta. È la prima volta che parlo con lui, anche se parlo con Wanda, non con lui". Così, Zaira Nara, sorella di Wanda, si è rivolta a Icardi per la prima volta dopo la crisi di matrimonio nella famiglia del bomber del Psg. “Il rapporto tra Mauro e Zaira è sempre stato molto critico. L'unica cosa che vorrei è che Zaira tornasse nella chat che avevamo Jaco, Mauro, lei e me, perché il problema è che ha sganciato la bomba e se ne è andata via", ha spiegato Wanda.