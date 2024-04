E' bastata una foto sui social di Wanda Nara con la tuta della Juventus per accendere i tifosi bianconeri. Le qualità dell'attaccante sono note, più volte il suo nome è stato accostato al club torinese. Proprio lui che ha alla Vecchia Signora ha fatto male per ben 8 volte. Oe 8 assist.Il vizio del gol non l'ha mai perso e un suo approdo allagarantirebbe una validissima alternativa a Dusan Vlahovic. Specie se consideriamo i tanti impegni che lapotrebbe affrontare l'anno prossimo tra campionato, Coppa Italia, Champions League e Mondiale per Club (più Supercoppa?).