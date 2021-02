Che a Mauro Icardi piaccia la Juventus lo testimoniano i suoi recenti Like social al successo bianconero in Coppa Italia contro l'Inter. Che a Fabio Paratici piaccia il centravanti argentino non è un mistero. E come ricorda oggi Novantesimo.it c'è un dettaglio contrattuale che potrebbe facilitare un eventuale acquisto da parte della Juve. Nell'accordo tra Inter e Paris Saint-Germain effettuato l'estate scorsa quando Icardi si è trasferito da Milano a Parigi, infatti, c'era anche una "clausola anti-Italia" che avrebbe costretto il Psg a versare 15 milioni di euro nelle casse nerazzurre se avesse venduto il giocatore a un club di Serie A nei successivi 12 mesi. Tale clausola scade quindi alla fine di questa stagione, per cui fra pochi mesi ci sarà un ostacolo in meno nei discorsi tra Juve e Psg.