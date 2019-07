Un "fioretto" per la Juve, Wanda Nara avrebbe già accettato. Lo scrive la rivista Chi, che racconta di un accordo informale tra la nota show girl e quella che potrebbe essere la prossima squadra del marito e assistito Mauro Icardi. La Juve sarebbe un'ipotesi gradita per il futuro, anzi la preferita dal numero 9 dell'Inter, tanto che nel colloquio tra l'agente e il ds Fabio Paratici si sarebbero già affrontati importanti argomenti extra-campo: quelli relativi alla vita privata e pubblica della coppia e del ruolo della showgirl argentina. Per la Juve, Wanda, sarebbe disposta anche a rinunciare al ruolo di opinionista della trasmissione di Canale 5 Tiki-Taka.